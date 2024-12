Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Eickel - Polizei nimmt Tatverdächtigen (33) vorläufig fest

Herne (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Röhlinghauser Straße in Herne hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Am frühen Dienstagmorgen, 10. Dezember, wählte ein Mann gegen 0.45 Uhr den Notruf der Polizei, da er durch verdächtige Geräusche in seiner Wohnung geweckt worden war.

Er stellte fest, dass ein außen am Fenster angebrachtes Gitter entfernt und das Fenster beschädigt wurde. Der Täter war jedoch geflüchtet, ohne sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen.

Aufgrund der Beschreibung einer Zeugin konnten die eintreffenden Polizeikräfte kurz darauf einen Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen polizeibekannten Mann (33) ohne festen Wohnsitz.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

