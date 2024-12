Polizeipräsidium Konstanz

Auf der Einmündung der B 27 und der B 33 ist es in Fahrtrichtung Donaueschingen am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Von Schwenningen kommend verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Spurwechsel, während des Abbiegens einen Unfall. Er beschädigte einen grauen BMW an der hinteren Stoßstange, überholte den BMW dann und fuhr in Richtung Donaueschingen davon. Der Polizeiposten Bad Dürrheim sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können (07726 / 939480). Vermutlich ist dessen Auto an der rechten Seite beschädigt und ist im Landkreis Tuttlingen zugelassen.

