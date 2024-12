Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Grumme: Autofahrer mit schwarzer A-Klasse wird gesucht

Bochum (ots)

Um dem Zusammenstoß mit einem Auto zu entgehen, sprang eine Bochumerin (59) zur Seite - und wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem flüchtigen Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 12. Dezember, in Bochum-Grumme. An der Kreuzung Kurfürstenstraße, Ecke Lorenz-Rebbert-Allee überquerte die 59-Jährige die Straße, als nach aktuellem Stand ein Auto abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sprang die Frau zur Seite und stürzte; dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Der Autofahrer wird beschrieben als männlich, 40-50 Jahre alt, mit kurzen, hellen Haaren und Brille. Er war mit einer schwarzen Mercedes A-Klasse unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

