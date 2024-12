POL-BO: Mehrere Veranstaltungen: Verkehrsbeeinträchtigung am Sonntag in Bochum erwartet

Herne (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Herne. Nach derzeitigem Stand hat sich ein Unbekannter am Dienstagnachmittag, 10. Dezember, gegen 16 Uhr im Bereich Gelsenkircher Straße / Grüner Ring in Wanne entblößt. Beschrieben wird der Mann als "älter", mit weißen Haaren und einer schwarzen Jacke. Das Kriminalkommissariat 12 bittet ...

mehr