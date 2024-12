Polizei Bochum

POL-BO: Fahrzeugbrand in Bochum-Höntrop: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrzeugbrandes in Bochum-Höntrop. Dort stand am späten Donnerstagabend, 12. Dezember, ein Pkw in Flammen. Drei weitere Autos wurden durch das Feuer beschädigt.

Zeugen meldeten gegen 23.15 Uhr über den Notruf der Polizei ein geparktes Auto, das auf einem Parkplatz am Ginsterweg 68 Feuer gefangen hatte. Der betroffene Wagen brannte vollständig aus. Die Flammen schlugen auf drei danebenstehende Pkw über, wodurch diese zum Teil erheblich beschädigt wurden.

Die Feuerwehr löschte die Brände. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Erste Ermittlungen weisen auf eine mögliche Brandstiftung hin.

Kurz bevor das erste Fahrzeug in Brand geriet, wurden mehrere dunkel gekleidete Personen an diesem beobachtet.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell