POL-SE: Quickborn - Diverse Sachbeschädigungen an Grundschule in den letzten Wochen - Polizei bittet um Mitteilungen

Norderstedt (ots) - Am 05.11.2024 (Dienstag) ist es gegen 18.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kielortring gekommen. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Gegen 18.00 Uhr wurde eine Zeugin auf eine mögliche Einbruchstat aufmerksam. Sie hatte eine Person mit ...

mehr