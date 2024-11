POL-SE: Wedel - Gefährdende Fahrweise eines Pkw-Fahrers - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Norderstedt (ots) - In der Nacht vom 31.10.2024 (Donnerstag) auf den 01.11.2024 (Freitag) ist es in Norderstedt, Alte Dorfstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen an Kfz gekommen. Unbekannte Täter haben an bisher bekannten acht Pkw Seitenspiegel beschädigt. Die Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 06.30 Uhr (Freitag) stellte eine Geschädigte die Beschädigung an ihrem Pkw fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme ...

