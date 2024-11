Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Täter erbeutet Bargeld bei Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 05.11.2024 (Dienstag) ist es gegen 18.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kielortring gekommen. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Gegen 18.00 Uhr wurde eine Zeugin auf eine mögliche Einbruchstat aufmerksam. Sie hatte eine Person mit Taschenlampe leuchten sehen und dann verdächtige Geräusche wahrgenommen. Kurze Zeit später sah sie dann auch, dass sich eine Person mit Taschenlampe innerhalb einer Wohnung bewegte. Daraufhin habe die Frau dann die Polizei angerufen. Die eingesetzten Beamten fanden dann den Verdacht der Frau bestätigt. Unbekannte Täter sind demnach gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen, haben sämtliche Räume durchsucht und nach ersten Ermittlungen einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag entwendet. Ob der oder die Täter noch andere Gegenstände entwendet haben, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Zeugin gab an, dass sie eine männliche Person von normaler Statur und mit dunkler Kleidung gesehen habe. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben können, die sich tatzeitnah im Kielortring aufgehalten haben, können sich telefonisch unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

