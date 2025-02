POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - Gestern Abend kam es in der Niederlangener Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Außengelände einer Firma. Hier entwendeten sie eine bisher unbekannte größere Menge Kupferkabel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

