POL-NE: Schwerpunkteinsatz in der Neusser Innenstadt

Grevenbroich (ots) - Am 22.01.2025 kam es um 16:46 Uhr in Grevenbroich-Hülchrath zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Neusser befuhr mit seinem Pkw Audi die K33 aus Hülchrath kommend in Fahrtrichtung Neukirchen. Er kam aus bislang nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er in einen angrenzenden Böschungshang und prallte gegen einen Baum. Der Verunfallte wurde durch die ...

