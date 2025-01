Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall unter Alkoholeinfluss - Auto überschlägt sich

Dormagen (ots)

Im Kreisverkehr an der Kreuzung Salm-Reifferscheidt-Allee / Hackhauser Straße / Sinnersdorfer Straße hat sich am Mittwoch (22.01.), gegen 01:20 Uhr, bei einem Alleinunfall ein Wagen überschlagen. Der 19 Jahre alte Autofahrer und sein 24 Jahre alter Beifahrer verletzten sich schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Autofahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Roggendorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung will der Mann nach eigenen Angaben die Verkehrsführung zu spät wahrgenommen haben. Er kollidierte mit Böschung des Kreisverkehrs. Das Auto überschlug sich und kam nach dem Kreisverkehr auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Nach dem Unfall konnten sich die Insassen selbstständig aus dem grauen VW Golf befreien. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über einem Promille. Einen Führerschein hatte der junge Mann nicht. Dem 19 Jahre alten Mann aus Pulheim mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Sicherung der Unfallstelle und leuchteten die Fahrbahn während der Unfallaufnahme aus. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und Sicherstellung des schwerbeschädigten Wagens.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

