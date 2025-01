Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Verdächtigen nach Einbruchsversuch fest

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (21.01.) hat die Polizei einen 23-jährigen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland nach einem Einbruchsversuch festgenommen.

Kurz vor 24:00 Uhr gab es in einem Einkaufsmarkt an der Straße Am Rittergut eine Alarmauslösung. Auf der Anfahrt konnten Polizeibeamte ein bereits flüchtendes Fahrzeug feststellen, anhalten und kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer im Alter von 23 bis 36 Jahren. Bei der Kontrolle konnten Gegenstände aufgefunden werden, welche als Einbruchswerkzeug dienen könnten. Durch weitere Einsatzkräfte konnten an einer Seitentür des Marktes frische Hebelspuren festgestellt werden. Offenbar gelangten die Tatverdächtigen nicht in das Objekt und flüchteten bei der Alarmauslösung.

Da nach ersten Erkenntnissen die angetroffenen Personen in Verbindung mit der Alarmauslösung stehen könnten, wurde der 23-Jährige festgenommen und zur Polizeiwache gebracht, von hier wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Die anderen Beiden, ein 36-jähriger Bulgare und ein 30-jähriger Mazedonier, mit festem Wohnsitz in Köln, nach Personalienfeststellung.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernommen.

Es werden auch Zusammenhänge zu anderen Geschäftseinbrüchen geprüft.

