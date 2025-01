Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte legen Brände - Ermittler suchen Zeugen

Grevenbroich (ots)

Im Bereich Stadtmitte und Elsen kam es am Dienstag (21.01.), in der Zeit von 19:00 bis 22:25 Uhr, zu drei Brandlegungen. Nun bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Zunächst wurde in der Zeit zwischen 19:00 und 19:50 Uhr in einem Wendehammer an der Straße "Am Ständehaus" Sperrmüll angezündet. Zwar konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen rasch löschen, das angrenzende Metallgeländer entlang eines Fußwegs wurde dennoch geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es nicht.

Nur Stunden später, gegen 22:00 Uhr, wurde an der Rheydter Straße eine Kunststoffmülltonne durch einen Brand zerstört. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten auch in diesem Fall die Flammen. Hinweise auf den oder die Verursacher sind nicht vorhanden.

Kurz darauf, gegen 22:25 Uhr, brannte es in einem Mülleimer auf einem Tankstellengelände an der Jülicher Straße. Ein Verantwortlicher der Tankstelle konnte den Brand mit einem Feuerlöscher stoppen. Es entstand nur geringer Sachschaden an dem Metallbehälter, der in der Nähe der Zapfsäulen stand.

In diesem Fall liegt eine Beschreibung des Tatverdächtigen vor. Er soll mit einer schwarzen Arbeits-/ Cargohose, einer grauen / olivfarbenen Jacke, schwarzen Arbeitsstiefeln und einer blauen Kappe bekleidet gewesen sein. Zudem hatte der Mann einen grauen / olivfarbenen Rucksack dabei.

Ermittler prüfen Zusammenhänge zwischen den Bränden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell