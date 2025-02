Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Farbschmierer ertappt; Angebranntes Essen; Auseinandersetzungen; Mutmaßliches Fahrzeugrennen

Münsingen (RT): Gegen Pkw und Gartenmauer geprallt

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, im Stadtteil Auingen ereignet hat. Ein 32-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Mehrstetter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst seitlich mit einem vor einem Wohngebäude abgestellten Toyota kollidierte, bevor er auf Höhe des nächsten Gebäudes gegen eine Gartenmauer prallte. An dem nicht mehr fahrbereiten VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weil sich bei der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten und Cannabis stand, wurde eine Blutprobe veranlasst. (ak)

Trochtelfingen (RT): Zwei Männer betrunken am Steuer

Zwei betrunkene Männer haben am frühen Freitagmorgen, gegen 4.35 Uhr, in der Straße Am Tegelberg nacheinander mit ein und demselben Fahrzeug einen Unfall verursacht. Offenbar auf dem Heimweg von einer Fasnetsveranstaltung steuerte zunächst der 30-jährige Fahrer den Nissan gegen eine Laterne. Um die Fahrt fortzusetzen, übernahm nun der offenbar genau so wenig fahrtüchtige 50-jährige, bisherige Beifahrer das Steuer. Seine kurze Fahrt endete gleich darauf im angrenzenden Vorgarten. Zeugen, die die Fahrmanöver der beiden Männer beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass beide unverletzt gebliebene Fahrer offensichtlich deutlich zu tief in Glas geschaut hatten, was für beide die Abgabe einer Blutprobe zur Folge hatte. Außerdem wurden ihre Führerscheine beschlagnahmt. Das Duo sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Der Gesamtschaden des Unfalls dürfte ersten Schätzungen zufolge 4.000 Euro betragen. (ak)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Farbschmierer ertappt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung müssen sich zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche verantworten, die am Donnerstagabend den Aufgang der Tiefgarage im Johannesweg mit Farbspray beschmiert haben. Gegen 20.50 Uhr alarmierten Zeugen, die die beiden Jugendlichen bei ihrem Treiben beobachtet hatten, die Polizei. Beide konnten im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung noch am Tatort vorläufig festgenommen und die mitgeführte Spraydose beschlagnahmt werden. Die Jugendlichen wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle ihren Eltern übergeben und sehen jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zudem dürften sie für die zu erwartenden Kosten der Beseitigung geradestehen müssen. (cw)

Eningen unter Achalm (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Donnerstagmorgen auf der Reutlinger Straße ereignet. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens hatte sich auf Höhe der Einmündung zur Straße In der Raite gegen acht Uhr kurzzeitig der Verkehr gestaut, was ein 23-jähriger Fahrer eines 1er BMW übersah und auf den vor ihm wartenden Mini Cooper einer 24-Jährigen auffuhr. Verletzt wurde niemand. Allerdings fiel der Sachschaden mit geschätzten 8.000 Euro am BMW und rund 3.500 Euro am Mini Cooper beträchtlich aus. Der BMW musste in der Folge abgeschleppt werden. (jg)

Metzingen (RT): Essen auf Herd vergessen

Angebranntes Essen in einem Mehrfamilienhaus im Bräuchlepark hat am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 17.40 Uhr war der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Brand in einer dortigen Wohnung gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften anrückte, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Vor Ort stelle sich heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelt. Zu einem offenen Feuer war es glücklicherweise nicht gekommen. Nachdem die Wohnung und das Treppenhaus gelüftet worden waren, konnten alle Bewohner in das Haus zurückkehren. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand bis auf das angebrannte Essen kein weiterer Sachschaden. (rd)

Metzingen (RT): Kind von Fahrrad gestürzt

Ein Sechsjähriger musste am Donnerstagnachmittag nach einem Sturz mit seinem Fahrrad vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge befuhr gegen 15.50 Uhr einen nur für Anlieger freigegebenen Teil der Maybachstraße und stürzte dabei alleinbeteiligt zu Boden. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog sich der Sechsjährige eine Kopfverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Esslingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B10 erlitten. Die 33-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit einem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Esslingen-Sirnau fuhr sie mit ihrem Wagen auf den vor ihr bremsenden Renault Megane eines 41-Jährigen auf. Die Golf-Fahrerin wurde daraufhin zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Wernau (ES): Nach Faustschlag in Klinik eingeliefert (Zeugenaufruf)

Einen noch unbekannten Verdächtigen sucht der Polizeiposten Wernau nach einer Körperverletzung, die sich am Freitagmorgen, kurz vor drei Uhr, in einem Lokal in der Kirchheimer Straße ereignet hat. Ein 51-Jähriger hatte sich an der Theke zunächst mit dem Unbekannten unterhalten, wobei dieser unvermittelt ausgeholt und dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben soll. Das Opfer ging zu Boden und war vorübergehend bewusstlos. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der aus der Gaststätte geflüchtete, mutmaßliche Schläger soll etwa 30 Jahre alt, 190 cm groß, schlank und von dunklerem Teint gewesen sein, hatte blonde, zottelige Haare, bei denen es sich vermutlich um eine Perücke handelte, und trug einen vermutlich blauen Jogginganzug. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07153/9724-0 entgegen. (ak)

Aichtal (ES): Gas und Bremse verwechselt

Weil eine 89-Jährige das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, ist es am Donnerstagvormittag in der Waldenbucher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor zwölf Uhr wollte die Seniorin mit ihrem VW-Polo auf einen Parkplatz einparken. Dabei verwechselte sie offenbar die Pedale und prallte gegen eine dortige Mauer. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem noch fahrbereiten Polo entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. (jg)

Neuhausen/Fildern (ES): Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen

In der Gewahrsamszelle endete die Nacht für einen 20-Jährigen, der am Donnerstagabend auf dem Schlossplatz Polizeibeamte angegriffen hat. Gegen 21.30 Uhr war die Polizei von der Besatzung eines Rettungswagens zu Hilfe gerufen worden, die den Heranwachsenden in offenbar hilflosem Zustand auf einer Bank auf dem Schlossplatz sitzend angetroffen hatten. Als diese sich um ihn kümmern wollten, ging er sofort auf die Sanitäter los. Auch als er von den hinzugekommenen Polizeibeamten angesprochen wurde, stand der 20-Jährige auf und schlug einem der Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, weshalb er zu Boden gebracht, gefesselt und vorübergehend festgenommen wurde. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab den Verdacht, dass der Heranwachsende, der sich nur begrenzt artikulieren konnte, mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus durfte er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Ernstlich verletzt wurde niemand. (cw)

Neuhausen (ES): Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Angebranntes Essen hat am Donnerstagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Panoramastraße geführt. Eine Anwohnerin wählte gegen 13.45 Uhr den Notruf, nachdem sie einen ausgelösten Rauchmelder in einer Nachbarwohnung bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung und löschte einen Topf mit angebranntem Essen, der auf der eingeschalteten Herdplatte stand. Anschließend wurde die Wohnung, in der sich zum Zeitpunkt des Einsatzes keine Bewohner befanden, gelüftet. Durch das angebrannte Essen entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Besatzung eines Rettungswagens war vorsorglich ebenfalls vor Ort. (rd)

Diezisau (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Jahn-/Hermannstraße entstanden. Ein 36-Jähriger befuhr kurz nach 16 Uhr mit einem VW die Jahnstraße in Richtung Gartenstraße. An der Kreuzung mit der Hermannstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW einer 43-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Der VW, an dem die seitlichen Airbags ausgelöst hatten, war anschließend nicht mehr fahrbereit. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision beim Überholen (Zeugenaufruf)

Zu einer mehrstündigen Vollsperrung und ganz erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 kurz nach der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Süd ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 64 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges MAN gegen 16.25 Uhr auf der rechten der beiden Fahrspuren der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf der linken Spur von einer 52-Jährigen mit ihrem VW Polo überholt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam es bei diesem Überholvorgang zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Polo nach links von der Fahrbahn abkam und mehrfach in die Leitplanken krachte, bevor er schräg auf beiden Fahrspuren zum Stehen kam. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, erlitt die VW-Fahrerin nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Polo, der rundherum massiv beschädigt und an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Sachschäden an der Sattelzugmaschine und dem Auflieger werden auf rund 6.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurden mehrere Leitplankenteile sowie die Fahrbahndecke beschädigt, was mit etwa 10.000 Euro beziffert wird. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Aufgrund der großflächigen Verschmutzung der Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von der Straßenmeisterei aufwändig gereinigt werden, weshalb diese bis etwa 22 Uhr gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und noch nicht befragt wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/3992-420 zu melden. (cw)

Rottenburg (TÜ): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen vor einer Schnellgaststätte in der Königstraße. Kurz nach ein Uhr warteten mehrere Personen vor dem Imbiss um sich zu verpflegen, als es zwischen einem 16- und einem 20-Jährigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und nachfolgend zu Handgreiflichkeiten kam. Als weitere Umstehende versuchten, die beiden Streithähne zu trennen, entwickelte sich ein dynamisches Handgemenge unter den Beteiligten, die erst durch hinzugerufene Polizeibeamte getrennt werden konnten. Beim Einschreitens kam es zu Solidarisierungshandlungen, unter anderem zu Beleidigungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungen weshalb sich in der Folge ein 17-Jähriger, ein 18- und ein 42-Jähriger strafrechtlich verantworten müssen. Eine Polizeibeamtin wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Nach mutmaßlichem Fahrzeugrennen - Polizei sucht eventuell gefährdete Autofahrer

Gegen einen 20-jährigen Audifahrer ermittelt das Polizeirevier Albstadt derzeit wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der junge Mann war in der Nacht zum Freitag, kurz vor 1.30 Uhr, am Kreisverkehr im Bereich der Gymnasiums-/Schmiechastraße aufgefallen, den er gefolgt von einem VW Golf sehr zügig befuhr. Bei der Weiterfahrt über die Schmiechastraße in Richtung Ortsmitte beschleunigten beide Fahrzeuge stark, wobei der 20-Jährige mitten auf der Fahrbahn gefahren sein soll. Auch nachdem der VW-Lenker schließlich abgebogen war, setzte der 20-Jährige seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Im Kreisverkehr an der Einmündung der Loh.-Mauthe-Straße überholte er mittig einen dort fahrenden, silberfarbenen Opel Insignia, bevor er seine Fahrt mit teilweise über 140 km/h in Richtung der Sigmaringer Straße fortsetzte. Schließlich konnte das Fahrzeug auf dem Areal einer Tankstelle in der Zieglerstraße festgestellt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Sein Führerschein und sein Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Im weiteren Verlauf konnte auch der Fahrer des VW Golf, der dem Audi anfangs gefolgt war, angetroffen und kontrolliert werden. Ermittlungen zu dessen Fahrverhalten dauern noch an. Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls bei dem Vorfall gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des im Kreisverkehr überholten Opel Insignia, werden gebeten, sich unter Tel. 07432/955-0 bei der Polizei zu melden. (ak)

