POL-HB: Nr.: 0103 --Polizei schnappt Straßenräuber

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall/ Am Markt Zeit: 16.02.2025 Am Sonntagabend zertrat in der Innenstadt ein 26 Jahre alten Mann ein Wahlplakat. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten Unbekannte das Haus der Bremischen Bürgerschaft. Gegen 18:35 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung Am Wall den 26-Jährigen, wie er aus einer Gruppe ...

