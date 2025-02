Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0100 --Wahlplakat zerstört und Schmierereien an der Bürgerschaft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall/ Am Markt Zeit: 16.02.2025

Am Sonntagabend zertrat in der Innenstadt ein 26 Jahre alten Mann ein Wahlplakat. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten Unbekannte das Haus der Bremischen Bürgerschaft.

Gegen 18:35 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung Am Wall den 26-Jährigen, wie er aus einer Gruppe heraus ein Wahlplakat zertrat. Als sie den Mann ansprachen, zeigte er sich uneinsichtig und aggressiv und musste von den Polizisten zunächst aus der Gruppe geführt werden. Auch danach stritt er die Tat ab und blieb aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten Unbekannte das Haus der Bürgerschaft mit einer gegen die CDU gerichteten Parole, außerdem wurde "FCK AFD" in die Mauer geritzt. Die Schmierereien wurden vom Objektschutz der Polizei Bremen gegen 17:45 Uhr am Sonntag festgestellt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell