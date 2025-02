Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0098--Lkw-Fahrer nachts auf Parkplatz überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Bundesautobahn A1, Richtung Osnabrück Zeit: 14.02.25, 02.30 Uhr

In der Nacht zu Freitag wurde ein Lkw-Fahrer überfallen, als er in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz an der A1 übernachtete. Die bislang unbekannten Täter raubten unter anderem mehrere tausend Euro. Der 51 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Fahrer machte nachts eine Pause auf dem Rastplatz Mahndorfer Marsch an der A1 und schlief in der Fahrerkabine seines Sattelzuges, als zwei bis drei Unbekannte in den Lkw eindrangen. Der 51-Jährige wurde sofort mit Schlägen ins Gesicht attackiert und mit einer Taschenlampe geblendet, so dass er nichts mehr sah. Währenddessen durchsuchten die Mittäter die gesamte Fahrgastzelle. Auf der Suche nach Wertsachen schnitten sie auch eine Matratze auf. Die Räuber fanden schließlich mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend nahmen sie noch ein Tablet und Tankkarten an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Berufskraftfahrer aus Tadschikistan informierte zunächst seine litauische Spedition, die anschließend die Polizei alarmierte. Der leicht verletze Mann wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen, sicherte Spuren und befragte erste Zeugen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nach weiteren Hinweisgebern und fragen: Wer hat in der Nacht zu Freitag auf dem Rastplatz Mahndorfer Marsch Fahrtrichtung Osnabrück verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?"

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

