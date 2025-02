POL-HB: Nr.: 0096 --Polizei sucht Zeugen nach Raubtaten

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Osterholz/Obervieland, OT Ellenerbrok-Schevemoor/Kattenesch, Tessiner Straße/Morsumer Straße Zeit: 13.02.2025, 12:25 Uhr - 12:35 Uhr; 18:15 Uhr

Am Donnerstag kam es in den Stadtteilen Osterholz und Obervieland zu Raubtaten. In einem Fall wurde eine 77-Jährige in einem Abstellraum eingesperrt. Ein 13-Jähriger wurde mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 77 Jahre alte Frau begab sich gegen 12:15 Uhr in der Tessiner Straße in ihre Wohnung, als sie ein unbekannter Mann ansprach. Er gab sich als Polizist aus und erklärte ihr, dass versucht wurde, bei ihr einzubrechen und er ihre Wertsachen zum Schutz entgegennehmen müsste. Die Seniorin gewährte ihm Zutritt in die Wohnung und übergab ihm Geld und Schmuck. Daraufhin sperrte der angebliche Polizist die 77-Jährige in einen Abstellraum ein und flüchtete. Die Nachbarn hörten Hilferufe und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und 25 bis 35 Jahre alt sein. Er hat dunkelblondes Haar, war schwarz gekleidet und von schlanker Statur. Zudem trug er ein Patch, mit unbekanntem Motiv, auf dem Arm.

Einige Stunden später kam es in der Morsumer Straße im Ortsteil Kattenesch zu einem Raub. Ein 13 Jahre alter Junge befand sich gegen 18:15 Uhr auf dem Weg nach Hause, als ein Unbekannter nach ihm rief. Als der 13-Jährige stehen blieb, zückte er ein Einhandmesser und forderte seine Jacke. Der 13-Jährige übergab ihm diese. Anschließend fragte der Täter nach Bargeld und tastete die Jacke ab. Als er nichts fand, flüchtete der 13-Jährige nach Hause und alarmierte daraufhin die Polizei.

Der Räuber soll ungefähr 15 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Weste, einen Aufwärmpullover der Fußballmannschaft Paris Saint Germain sowie eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen der beiden Taten und bittet Hinweisgeber sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

