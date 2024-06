POL Schwaben Nord: Verkehrszeichen widerrechtlich benutzt - Anzeige

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (04.06.2024) fuhr ein Kind in der Steinernen Furt mit einem Auto gegen die Mauer eines Kindergartens. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die 38-jährige Mutter holte gegen 16.00 Uhr ihren 6-jährigen Sohn vom Kindergarten ab. Im Auto bemerkte sie, dass der Rucksack des Kindes noch im Kindergarten lag und lief los, um ihn zu holen. In der kurzen Zeit kletterte der 6-Jährige auf ...

