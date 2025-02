POL-HB: Nr.: 0097--Räuber überfällt Discounter in Huchting

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Heinrich-Plett-Allee Zeit: 14.02.25, 21.45 Uhr

Ein bewaffneter Täter überfiel am Freitagabend einen Discounter in Huchting und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der maskierte Mann betrat kurz vor Ladenschluss den Einkaufsmarkt an der Heinrich-Plett-Allee. An der Kasse bedrohte er Angestellte mit einem Messer und entnahm Geldscheine aus der geöffneten Kassenlade. Anschließend flüchtete der Räuber mit dem Bargeld, das er in einen mitgebrachten Beutel stopfte, in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitagabend rund um den Discounter an der Heinrich-Plett-Allee verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Räuber geben? Der Unbekannte wurde als etwa 35 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß beschrieben. Er war mit einer blauen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover, Jeans und dunklen Schuhen gekleidet. Er maskierte sich mit einem Mund-Nasen-Schutz.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

