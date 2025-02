Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0101--Brand in Mehrfamilienhaus in Vegesack--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Georg-Gleistein-Straße Zeit: 17.02.25, 14.25 Uhr

Am Montag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Bremen-Vegesack gerufen. Dort brannte es im Treppenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14.25 Uhr brannten zwei Kinder-Fahrradanhänger mit starker Rauchentwicklung im Treppenhaus des Wohnhauses an der Georg-Gleistein-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand und meldete wenig später Feuer aus. Vier Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Durch das Feuer wurde auch eine Gasleitung in Mitleidenschaft gezogen, die durch eine verantwortliche Firma gesichert werden musste.

Die Brandermittler haben ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen haben eine Person mit rotem Oberteil und Mütze im Treppenabgang rauchen sehen. Weitere Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell