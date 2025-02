POL-KS: Folgemeldung zum Ermittlungserfolg der AG Gold: Alle fünf Tatverdächtigen in Untersuchungshaft

Kassel (ots) - Kassel-Waldau: Am gestrigen Donnerstagmorgen wurden die Beamten des Polizeireviers Ost vom Hausmeister einer Grundschule in der Görlitzer Straße in Kassel gerufen, nachdem er mehrere Graffitis an der Fassade des Gebäudes festgestellt hatte. Wie die aufnehmende Streife berichtet, hatten unbekannte Täter "Free all Antifas", "161", ein Anarchie-Zeichen ...

