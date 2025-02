Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Lohfelden-Crumbach: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Lohfelden-Crumbach (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochabend kam es in der Straße "Im Paradies", Lohfeldener Ortsteil Crumbach, zu einem Brand in einer Wohnung. Dabei wurde eine 51-Jährige Bewohnerin leicht verletzt, sie erlitt eine Rauchgasintoxikation. Im Anschluss verbrachte ein Rettungswagen die Verletzte ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch nicht bekannt, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern aktuell aber nicht vor.

Ausgebrochen war das Feuer gestern gegen 16:10 Uhr im Wohnbereich des Einfamilienhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand im Bereich einer dort befindlichen, brennenden Kerze, wobei die genaue Ursache noch nicht feststeht. Die 51-Jährige hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Keller aufgehalten und war durch das Einatmen des Rauchs leicht verletzt worden. Das Feuer konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung ist vorerst nicht weiter bewohnbar. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

