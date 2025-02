Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Verkauf von gefälschter Luxusuhr: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die beigefügten Fotos des Täters).

Kassel/ Hannover:

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos erhoffen sich die Ermittler des für Betrugsdelikte zuständigen Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo Hinweise auf einen bislang unbekannten Mann zu erhalten, der am 26. November 2024 eine gefälschte Luxusuhr an einen 36-Jährigen aus Nordhessen verkauft haben soll. Da die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters führten, ordnete ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung an.

Der Unbekannte hatte die vermeintlich neue Rolex-Uhr Ende November 2024 auf einem Kleinanzeigenportal angeboten und dadurch das Interesse des über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Schmuck und Uhren verfügenden 36-jährigen Mannes geweckt. Nachdem sich beide auf einen mittleren fünfstelligen Kaufbetrag geeinigt hatten, kam es schließlich am 26. November 2024 in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover zu dem Verkaufstreffen im Auto des Opfers. Nachdem der 36-Jährige die Uhr, die Garantiekarte und den Kaufbeleg der Uhr überprüft hatte, übergab er dem Unbekannten das Bargeld. Später bemerkte er schließlich durch weitere Überprüfungen und Ermittlungen bei dem auf dem Kaufbeleg registrierten Händler, dass es sich bei der Uhr um eine nahezu wertlose Totalfälschung handelt. Auch der Kaufbeleg war ein Falsifikat. Die Ermittlungen anhand des vom Verkäufer gezeigten Personalausweises und seiner Telefonnummer konnten nicht zur Identifizierung des Täters führen. Bislang kann nicht ausgeschlossen werden, dass er ebenfalls aus Nordhessen oder dem Bereich Hannover stammen könnte. Der Täter wird als Anfang 50 Jahre alter, ca. 1,85 Meter großer Mann mit normaler Statur, weißem Bart, Brille und schiefen Zähnen beschrieben. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Die nun veröffentlichten Fotos des Betrügers hatte das Opfer während eines Videochats gefertigt, der eine Tag vor dem Verkaufstreffen stattgefunden hatte. Das professionelle und planmäßige Vorgehen des Täters sowie die hohe Schadenssumme lassen auf einen gewerbsmäßigen Betrug schließen.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Identität des Täters geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell