Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen schwarzem Audi A4 und Sattelzug an Anschlussstelle Baunatal Nord: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal/ A49:

Am gestrigen Dienstagnachmittag wurden die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Audi A4 Avant und einem Sattelzug einer Spedition aus Litauen an der Anschlussstelle Baunatal Nord gerufen. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt, machten aber unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Aufklärung des Hergangs geben können.

Wie die aufnehmende Streife berichtet, hatte sich der Unfall, bei dem beide Fahrzeuge von Baunatal kommend an der Anschlussstelle auf die A49 in Richtung Kassel fahren wollten, gegen 14:50 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit herrschte an der Unfallstelle aufgrund der Baustellensituation am Autobahnkreuz Kassel West ein hohes Verkehrsaufkommen. Nach Schilderung des 38-jährigen Sattelzug-Fahrers aus Litauen habe ihn der Audi in der Kurve der Autobahnauffahrt verbotswidrig rechts überholt, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen war. Der 48 Jahre alte Autofahrer aus Hessisch Lichtenau gab hingegen an, dass er mit dem Audi vor dem Lkw unterwegs war und dieser aufgefahren sei, als er in der Autobahnauffahrt verkehrsbedingt abbremste. Auch anhand der Schäden an den beiden Fahrzeugen, die sich insgesamt auf rund 7.000 Euro belaufen, konnten die Polizisten den genauen Unfallhergang bisher nicht abschließend klären. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

