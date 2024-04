POL-D: Altstadt - Mehrere Personen stören Polizeieinsatz - Mann wirft mit Glas und tritt nach Beamten - Zwei Polizisten verletzt - Randalierer in Gewahrsam

Düsseldorf (ots) - Am heutigen Freitag (19.04.2024) kam es in den Vormittagsstunden an einem Gymnasium in Barmen zu einem großen Einsatz der Polizei. Gegen 10:00 Uhr meldete eine Hinweisgeberin der Polizei eine verdächtige Person im Bereich des Gymnasiums Sedanstraße. Die Person sollte nach Angaben der Zeugin ...

mehr