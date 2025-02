Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Parfüm-Dieb greift Ladendetektiv an: Vorbeikommende Streife nimmt 19-Jährigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein ertappter Parfüm-Dieb hat am gestrigen Montagabend in der Kasseler Innenstadt einen Ladendetektiv angegriffen. Eine zufällig vorbeikommende Streife der Bereitschaftspolizei war auf die Auseinandersetzung in der Fußgängerzone aufmerksam geworden und hatte den Tatverdächtigen festgenommen. Der Ladendetektiv blieb glücklicherweise unverletzt. Gegen den bereits hinreichend polizeibekannten 19-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Diebstahl in der Drogerie am Königsplatz gegen 18 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte der akustische Diebstahlschutz des Geschäfts ausgelöst, woraufhin der Ladendetektiv sofort die Verfolgung des eilig nach draußen flüchtenden Diebes aufnahm. Nachdem er diesen in der Oberen Königsstraße einholen und festhalten konnte, setzte sich der Täter erheblich zur Wehr und griff den Ladendetektiv an, indem er ihn schubste und versuchte ihn zu Boden zu reißen. Bei Erblicken der auf einer Streifenfahrt auf die körperliche Auseinandersetzung aufmerksam gewordenen Beamten riss sich der Dieb los und rannte davon, konnte aber nach wenigen Metern von einem Polizisten festgenommen werden. In den Taschen des 19-Jährigen, der im Verdacht steht, den Ladendiebstahl gewerbsmäßig begangen zu haben, fanden die Beamten sechs Parfüm-Flakons im Gesamtwert von über 850 Euro. Der in Kassel wohnende Festgenommene wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

