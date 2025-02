Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto beim Einparken beschädigt und abgehauen: Alkoholisierter Fahrer dank Zeugin festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat am gestrigen Sonntagnachmittag in der Kasseler Unterneustadt einen geparkten BMW angefahren und ist anschließend abgehauen. Der zunächst unbekannte Fahrer des Autos soll gegen 16 Uhr versucht haben, in der Schillstraße in Kassel in eine Parklücke einzuparken, wobei er offensichtlich erhebliche Probleme hatte und rangierte. Dabei stieß er mehrfach gegen einen BMW, der am Straßenrand abgestellt war. Eine andere Autofahrerin hatte dies beobachtet und den Mann am Steuer des VW nach dem missglückten Einparkmanöver sogar auf den verursachten Unfall angesprochen. Daraufhin entgegnete der alkoholisiert wirkende Mann lediglich, dass er wisse wem das andere Auto gehöre, bevor er aus seinem Pkw ausstieg und die Unfallstelle zu Fuß verließ. Dank der Mitteilung der couragierten Zeugin konnte eine Streife des Polizeireviers Ost den mutmaßlichen Fahrer später an der Halteranschrift festnehmen. Der 36-Jährige aus Kassel war weder im Besitz eines Führerscheins, noch nüchtern: Einen Atemalkoholtest verweigerte er, stand aber offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Den bei dem Unfall angerichteten Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzen die Polizisten auf 6.000 Euro. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

