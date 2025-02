Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Bäckerei am Friedrichsplatz: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckerei am Friedrichsplatz in Kassel eingebrochen. Die Täter hatten mit einem Werkzeug ein Fenster auf der Rückseite des Geschäftsgebäudes in der Unteren Karlsstraße zum Bersten gebracht und sich so Zutritt verschafft. Anschließend stemmten die Einbrecher eine Brandschutztür auf und stiegen so in die Räumlichkeiten der Bäckerei ein. Vermutlich mit nur einer geringen Menge Wechselgeld flüchteten die Täter anschließend durch das Einstiegsfenster wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 19:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 7:00 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts in der Innenstadt gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

