Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Belarusse mit offenem Haftbefehl geht Bundespolizei ins Netz

Bild-Infos

Download

Flughafen München (ots)

Am Donnerstag (12.12) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen München einen 32-jährigen aus Belarus. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls vorlag. Zu vollstrecken waren 1 Jahr und 6 Monate Freiheitsstrafe. Die Strafe kann nicht durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden. Der 32-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Landshut eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell