Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Versuchte Brandstiftung

Am Freitag warfen Unbekannte in Ehingen Pyrotechnik auf einen Balkon.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr waren etwa sechs bis acht Jugendliche in der Nähe des Groggensees unterwegs. Dort soll die Gruppe Pyrotechnik auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf der Hofstatt geworfen haben. Der Bewohner handelte sofort und löschte den brennenden Gegenstand. So konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Insbesondere Zeugen, die am Freitagabend im Stadtgebiet von Ehingen Jugendliche mit pyrotechnischen Gegenständen beobachtet haben, bittet die Polizei sich unter Tel. 0731/188-0 zu melden.

++++2092157

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell