Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Fahrzeug kontrolliert

Am Dienstag (29.10.2024) benutzte ein 54-Jähriger eine Blitzer-App während der Fahrt in Königsbronn.

Ulm (ots)

Um 2.55 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Heidenheim den 54-Jährigen. Der war zuvor mit einem Audi in der Paul-Reusch-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten ein eingeschaltetes Handy in einer Halterung. Dort war eine Blitzer-App aktiv. Eine Nutzung solcher Apps ist laut Straßenverkehrsordnung während der Fahrt jedoch verboten. Dem 54-Jährigen droht jetzt ein Bußgeld von mindestens 75 Euro und ein Punkt in Flensburg.

++++2110514

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell