Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sportlicher Dieb

Am Freitag stahl ein Unbekannter Hanteln aus dem Fitnessraum eines Hotels in Ulm.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht auf Freitag gegen 2.20 Uhr Zugang in ein Hotel in der Blaubeurer Staße. Dort suchte er wohl gezielt einen Fitnessraum auf. Aus diesem stahl er zwölf Hanteln der Marke Elbesport. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertung einer Kamera ergab, dass der männliche Täter die Hanteln mit einem Gewicht von 5 bis 14 Kilogramm paarweise aus dem Gebäude trug und zu Fuß in Richtung Blaubeurer Straße flüchtete.

++++2100682

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell