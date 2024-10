POL-PPWP: Taschendiebstahl verhindert

Kaiserslautern (ots) - Der Kunde eines Baumarkts am Opelkreisel bemerkte nach der Rückkehr an sein Auto einen Unfallschaden in Form einer Delle an der hinteren Stoßstange seines Wagens. Der Mann war von ca. 19.00 bis 19.25 Uhr im Geschäft einkaufen. In dieser Zeit muss ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken vermutlich mit der Anhängerkupplung den Schaden an dem Audi A6 verursacht haben. Die Polizei hat die ...

mehr