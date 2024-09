Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt/ Badenweiler: Unbekannter überfällt zwei Juweliergeschäfte

Stadtkreis Freiburg/ Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Zwei versuchte Raubdelikte ereigneten sich am Montag, 23.09.2024 in Freiburg und Badenweiler. Tatort war in beiden Fällen jeweils ein Juweliergeschäft.

Im ersten Fall soll ein Unbekannter gegen 12:20 Uhr einen Juwelier am Friedrichring in Freiburg betreten und sich zunächst durch einen Mitarbeiter des Geschäfts beraten lassen haben. Hierbei soll der Tatverdächte eine Schusswaffe gezogen und die Herausgabe des Goldschmucks gefordert haben.

Der Verkäufer verließ daraufhin das Geschäften, ohne der Forderung des Tatverdächtigen nachzukommen. Dieser flüchtete kurz darauf ohne Beute aus den Verkaufsräumlichkeiten in Richtung Roederstraße/ Rheinstraße.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben:

- Männlich, - ca. 25 Jahre, - normale Statur, - ca. 183 cm, - Kinn- und Oberlippenbart, - trug eine schwarze Basecap, schwarze Jacke und eine blaue Umhängetasche.

Am Nachmittag des selben Tages gegen 16:15 Uhr ging bei der Polizei eine weitere Meldung über einen versuchten Raub in einem Schmuckgeschäft in der Kaiserstraße in Badenweiler ein.

Auch in diesem Fall bedrohte ein unbekannter Mann den Verkäufer mit einer Schusswaffe und forderte Schmuck, nachdem zuvor ein Beratungsgespräch stattgefunden hatte.

Dem Geschädigten gelang ebenfalls die Flucht. Der Tatverdächter verließ auch dieses Mal kurz darauf das Schmuckgeschäft ohne Beute.

Täterbeschreibung:

- Männlich, - ca. 25-30 Jahre - normale Statur, - ca. 185-186 cm, - kein Vollbart, - nach hinten gekämmte wellige schwarze Haare, - trug eine schwarze Jacke, ein helles Oberteil, blaue Jeans blaue und eine blaue "Adidas"-Umhängetasche.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse davon ausgegangen, dass es sich um dieselbe Täterschaft gehandelt haben könnte.

