POL-FR: Folgemeldung zu: Breitnau: 12-jähriges Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung - hier: Fahndungsrücknahme

Freiburg (ots) - In einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Freiburg hat die Polizei bereits am Donnerstag, 12.09.2024, mehrere mutmaßlich entwendete E-Bikes im Gesamtwert von rund 15.000 Euro sichergestellt. Möglich wurde der Fund durch den Hinweis einer Geschädigten: Deren E-Bike war wenige Tage zuvor entwendet worden, konnte jedoch dank eines verbauten ...

