POL-FR: Lörrach: Frau auf Fußgängerüberweg von Pkw angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 24.09.2024, gegen 09:00 Uhr, hat ein Auto in Gurtweil (Waldshut-Tiengen) gebrannt. Die angerückte Feuerwehr löschte das Auto. Im Bereich des Motors hatte es zu brennen begonnen, als der Wagen zum Parken abgestellt worden war. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

