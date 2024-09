Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.09.2024, in dem Zeitraum zwischen 12.40 Uhr bis 13.20 Uhr, wurde ein weißer VW Golf Kombi am hinteren rechten Radlauf von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Golf stand auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Im Gleusen", vom Eingang des Geschäftes aus gesehen ganz links in der letzten Reihe. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

