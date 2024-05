Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Mit einer ziemlich dreisten Vorgehensweise ist ein Ladendieb am Dienstagnachmittag am Stiftsplatz aufgefallen. Mitarbeiter eines Supermarktes beobachteten, wie sich der Mann an der Selbstbedienungstheke eine Salatschüssel füllte, den Inhalt an Ort und Stelle direkt verzehrte und anschließend die leere Schüssel in ein Regal stellte. Danach ging er an die Kasse, wo er nur eine Getränkedose sowie ein belegtes Brötchen bezahlte.

Bevor der Mann den Markt verlassen konnte, wurde er vom Sicherheitspersonal aufgehalten und ins Büro gebeten. Dort setzte er seinem dreisten Verhalten sozusagen noch die Krone auf: Bei der Anzeigenaufnahme gab der Dieb zunächst falsche Personalien an. Der Schwindel flog aber bei der Überprüfung sofort auf, denn er hatte die Daten eines Verstorbenen angegeben. Seine wahre Identität konnte zweifelsfrei geklärt werden.

Am Ende der Maßnahmen kündigte der 41-Jährige an, selbst Anzeige zu erstatten. Sein Vorwurf: Der Hausdetektiv habe ihn so fest am Arm gepackt, dass er dadurch verletzt worden sei... |cri

