POL-PPWP: Verursacher flüchten von Unfallstellen

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei aus dem Barbarossaring gemeldet worden. Ein Citroen C3, der am Messeplatz stand, wurde am Montag in der Zeit zwischen 17.30 und 22.30 Uhr beschädigt.

Wie der Fahrzeughalter am Dienstag anzeigte, hatte er seinen Wagen am Fahrbahnrand längs zur Straße abgestellt. Als der 70-Jährige ein paar Stunden später zurückkam, stellte er einen Streifschaden an der Fahrertür fest. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren nicht genug Seitenabstand gehalten. Ohne den Unfall zu melden, machte sich der Verantwortliche aus dem Staub. Von ihm fehlt jede Spur. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Gesucht wird auch nach dem Verursacher, der am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 13.10 und 13.30 Uhr in der August-Herrmann-Straße einen Mercedes-Benz beschädigt hat. Der Mercedes stand in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 2. Den Spuren nach zu urteilen, wurde er beim rückwärts Rangieren gerammt. Zurück blieb ein Schaden an der vorderen Stoßstange - geschätzt 1.000 Euro.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise durch die Aufnahmen einer in der Nähe installierten Überwachungskamera. Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich unter der oben genannten Nummer an die Polizei wenden. |cri

