POL-PPWP: Wer hat den Dacia zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei aus dem Barbarossaring gemeldet worden. Ein Citroen C3, der am Messeplatz stand, wurde am Montag in der Zeit zwischen 17.30 und 22.30 Uhr beschädigt. Wie der Fahrzeughalter am Dienstag anzeigte, hatte er seinen Wagen am Fahrbahnrand längs zur Straße abgestellt. Als der 70-Jährige ein paar Stunden später zurückkam, stellte er einen Streifschaden an der ...

mehr