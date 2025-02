Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus in Fuldabrück: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kurze Hecke" in Fuldabrück-Bergshausen suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter am gestrigen Montag in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:10 Uhr über eine Terrassentür eingestiegen, nachdem sie diese mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen hatten. Auf ihrem Beutezug im Haus durchsuchten sie Schränke in mehreren Zimmern. Mit einer Kamera, mehreren Armbanduhren und Kopfhörern flüchteten die Einbrecher letztlich über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell