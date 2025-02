Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilfahnder der OE City nehmen drei mutmaßliche Drogendealer fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein weiteres Mal konnten Zivilfahnder der OE City der Kasseler Polizei gemeinsam mit einer Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Dienstagnachmittag drei mutmaßliche Drogendealer in der Kasseler Innenstadt festnehmen. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger ohne Wohnsitz, der algerischer Staatsangehöriger ist, wird am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Bei der Überprüfung eines weiteren Tatverdächtigen, einem wohnsitzlosen 25-jährigen Tunesier, wurde festgestellt, dass der hinreichend polizeibekannte Mann vollziehbar ausreisepfichtig ist, weshalb er in eine Abschiebehafteinrichtung gebracht wurde.

Zunächst war den Zivilpolizisten gegen 15:30 Uhr ein Erfolg mit der Festnahme des 23-Jährigen Mannes in der Unteren Königsstraße, nahe der Stern-Kreuzung, gelungen. Die Fahnder hatten zuvor ein Drogengeschäft beobachtet und den ihnen bereits bekannten Verkäufer gestellt. Bei einer Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Polizisten acht verkaufsfertige Plomben Marihuana sowie 140 Euro Drogengeld. Da der 23-Jährige bereits das dritte Mal in drei Wochen wegen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen wurde, erfolgte nun die Anordnung der Vorführung beim Haftrichter. Dieser entscheidet nun über die Untersuchungshaft.

Rund zwei Stunden später klickten in der Obersten Gasse dank eines Hinweises aus der Bevölkerung für zwei weitere mutmaßliche Drogendealer die Handschellen. Der Anwohner hatte zuvor gesehen, dass zwei Männer auf der Straße Betäubungsmittel verpacken und diese in einer Hecke ablegten. Eine an der Fahndung beteiligte Streife des Polizeireviers Mitte konnte die beiden Verdächtigen, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf, kurze Zeit später am Landgraf-Philipps-Platz festnehmen. Die Durchsuchungen der beiden 25 und 27 Jahre alten Männer förderten elf verkaufsfertige Tütchen mit Marihuana zutage. Darüber hinaus fanden die Ermittler der OE City in der Hecke über 30 Gramm Haschisch und Marihuana sowie Verpackungsmaterialien, die dort offenbar für den Verkauf deponiert worden waren. Der Komplize des nun in Haft sitzenden 25-Jährigen, ein 27 Jahre alter Mann mit lybischer Staatsangehörigkeit, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen.

