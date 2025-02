Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 44-Jährige wohlbehalten durch Streife angetroffen; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Kassel: Die vermisste 44 Jahre alte Frau aus Kassel, zu der das Polizeipräsidium Nordhessen am späten Montagabend eine Suchmeldung veröffentlichte, konnte am heutigen Donnerstagvormittag in der Kasseler Innenstadt durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Der Frau geht es gut. Die Beamten brachten sie zurück in die Wohneinrichtung, in der sie aktuell lebt.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 44-Jährigen wird damit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Frau unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto der 44-Jährigen sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell