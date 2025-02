Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter sprühen Graffitis an Schule in Waldau: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurden die Beamten des Polizeireviers Ost vom Hausmeister einer Grundschule in der Görlitzer Straße in Kassel gerufen, nachdem er mehrere Graffitis an der Fassade des Gebäudes festgestellt hatte. Wie die aufnehmende Streife berichtet, hatten unbekannte Täter "Free all Antifas", "161", ein Anarchie-Zeichen und weitere anthrazitfarbene Schriftzüge und Zeichen an die Wände der Schule gesprüht. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 15:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8:00 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

