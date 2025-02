POL-KS: Kassel: Vermisster 76-jähriger Mann ist zurück

Kassel (ots) - Lohfelden-Crumbach (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend kam es in der Straße "Im Paradies", Lohfeldener Ortsteil Crumbach, zu einem Brand in einer Wohnung. Dabei wurde eine 51-Jährige Bewohnerin leicht verletzt, sie erlitt eine Rauchgasintoxikation. Im Anschluss verbrachte ein Rettungswagen die Verletzte ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der ...

