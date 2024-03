POL-EU: 56-Jährige beleidigte Passanten

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (13. März) hielt sich ein 20-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Bruder sowie seiner Mutter an einem Tisch im Außenbereich von einer Bäckerei in der Veybachstraße in Euskirchen auf. Ein vorbeigehender Passant entwendete ein auf dem Tisch befindliches Handy der Mutter, lief daraufhin zu einem wartenden weißen Transporter mit holländischem Kennzeichen und stieg in diesen ein. Der ...

