POL-EU: Verfolgung durch Euskirchen

Euskirchen (ots) - Ein Unbekannter betrat am 11. März um 10.40 Uhr einen Baumarkt am Eifelring in Euskirchen und beging einen Ladendiebstahl. Der Mann legte mehrere Gegenstände in einen Einkaufswagen und wartete im Außenbereich, bis kein anderer Kunde mehr in Sichtweite war. Dann verräumte er das Diebesgut in silberne Werkzeugboxen und deponierte diese hinter Europaletten am Außenzaun. Anschließend verließ er den Baumarkt und durchtrennte mit einem Werkzeug von der ...

