Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Euskirchen (ots)

Am Samstag (2. März) kam es in der Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen zwischen 20 und 20.30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein oder mehrere Unbekannte platzierten einen Stein in der Größe eines Medizinballs auf der Fahrbahn. Augenscheinlich wurde der Stein zuvor aus der Begrünung am rechten Fahrbahnrand genommen und auf die Straße gelegt.

Ein Pkw-Fahrer erkannte den Stein zu spät und fuhr über diesen. Dadurch entstand ein Sachschaden am Fahrzeug im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell