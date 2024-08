Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0502 --Viertklässler und Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 15.08.2024, 7:15 - 8:15 Uhr

Mit Hinblick auf das neue Schuljahr sind in diesen Tagen wieder zahlreiche Schulanfängerinnen und Schulanfänger auf den Straßen in Bremen unterwegs. Aus diesem Grund führten Einsatzkräfte der Polizei Bremen gemeinsam mit Schülern der 4. Klasse eine Verkehrskontrolle in Huchting an der Grundschule in der Kirchhuchtinger Landstraße mit dem Fokus auf Geschwindigkeit und Rückhaltesysteme durch.

Im Rahmen der präventiven Kontrollen wurde den Verkehrsteilnehmenden mit einer mobilen Geschwindigkeitstafel des ADAC sofort die gefahrene Geschwindigkeit erkennbar angezeigt. Insgesamt wurden 40 Autos kontrolliert. Zwei Fahrzeugführende wurden im unmittelbaren Bereich der Schule mit einer überhöhten Geschwindigkeit angehalten. Zudem wurden bei 26 Autos Verstöße in Bezug auf Kinderrückhaltesysteme und der Gurtpflicht festgestellt. In 18 Fällen wurde ein falscher Kindersitz benutzt, in acht Fällen war keiner vorhanden. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt, da das Gurtsystem auf der Rücksitzbank nicht funktionsfähig war.

Von den kontrollierten Einsatzkräften und den teilnehmenden Schulkindern der 4. Klasse wurden "Gelbe Karten" mit Präventionstipps sowie Zitronen an die Fahrzeugführenden verteilt. Die Kontrollen wurden von den meisten Autofahrern positiv aufgenommen und Tipps zur Verkehrssicherheit dankbar angenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell